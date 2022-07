A Barcelonát az elmúlt napokban több játékos nevével is szóba hozták. Egyrészt felvetődött Lionel Messi esetleges visszatérése, másrészt Jules Koundé leigazolása. A két játékossal kapcsolatos pletykákat ezúttal a katalánok vezetőedzője tisztázta.



A napokban Joan Laporta, a Barcelona elnöke arról beszélt, hogy szeretné, ha Lionel Messi visszatérne a klubhoz. Ezt követően a spanyol Sport arról is beszámolt, hogy Xavi Laportát, hogy tegyen erőfeszítéseket Messi visszacsábításának érdekében.

Xavi most az AS-nek adott interjút, melyben kitért az egykori csapattársa esetleges visszahozataláról szóló hírekre.



„Semmi logika nincs abban, hogy Leo Messi barcelonai visszatéréséről beszélünk most. Szerződése van a PSG-vel, szóval ez lehetetlen. A jövőben meglátjuk” – mondta.



„Laporta már elmondta, reméli, hogy Messi Barcában töltött ideje még nem ért véget – tette hozzá.



Xavi nem csak az argentin helyzetére tért ki, hanem Jules Koundé esetleges leigazolására is.



„Koundé? Sajnálom, de még mindig nem tudok mit mondani. A klub azon dolgozik, hogy tovább erősödjön, és nagyobb versenyt biztosítson. Ha van valami hivatalos, akkor elmondjuk" – mondta Xavi.

Borítókép: Omar Vega/Getty Images