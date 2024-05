A spanyol újságírók szerint 2025 nyarán, amikor Xabi Alonso elhagyja a Bayer Leverkusent Madridba teszi majd át a székhelyét.

A spekulációk több dologból következnek. Egyrészt a spanyol tréner idén visszautasította a Liverpool és a Bayern München ajánlatait, hogy kitöltse a Bayer Leverkusennel kötött szerződését. De vannak olyan hírek, hogy mindez nem történt volna meg, hogyha a Real hívja.

A Relevo szerint erről szóltak a folyosói pletykák a dublini AVIVA Stadionban, miközben a Leverkusen az Atalantával játszott az Európa Liga döntőjében. A német klub meg nem nevezett forrásai úgy gondolják, hogy Xabi Alonso a jövő nyáron a Santiago Bernabeuba távozik a lejáró szerződése végén.

Persze lehet, hogy a hír felröppentése csak Florentino Perez sakkjátszmájának a része.

Hiszen az edzőváltásnak egy nagy akadálya van - Carlo Ancelotti. Az olasz ugyanis még a Real Madrid várakozásait is felülmúlta ebben a szezonban, és 2026-ig meghosszabbította a szerződését. Ha Ancelotti a következő évadban is hasonlóra lenne képes, akkor nem lenne semmi ok, hogy távozzon a klubtól, kivéve, hogyha ő maga akarja.

Xabi Alonso érkezése így nem lenne meglepő fordulat, azonban Ancelotti állása biztosnak tűnik. A Real Madrid Kylian Mbappe érkezésével a Bajnokok Ligája és a La Liga favoritja is lehet jövőre. Sőt jelen állás szerint még mind a két sorozatnak akár címvédőnek is nekifuthat majd.



(Fotó: facebook/Leverkusen)