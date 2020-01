A Barcelona labdarúgócsapata szeretné szerződtetni Timo Wernert a Leipzigtől, hogy vele pótolja Luis Suárezt.

Az uruguayi csatár térdműtétje után legalább négy hónapig nem léphet pályára. A Sport című lap szerint a katalánok eredetileg nem terveztek új igazolást a téli szünetben, de Suárez kiesésével változott a helyzet.

Speed, skills and unbelievable goals - Enjoy the Best of Timo Werner! ► Sub now: https://redirect.bundesliga.com/_bwCS Timo Werner is the definition of a modern-day forward. Equally comfortable with short, sharp movements in the penalty area or when running from deep into space behind the defensive line, the RB Leipzig speedster has come on leaps and bounds in his six years in the Bundesliga, scoring 65 goals since making his debut as a 17-year-old in 2013.