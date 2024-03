Amikor Viníciusi Jr. megkapta a labdát Jude Bellinghamtől a Real Madrid Lipcse elleni Bajnokok Ligája mérkőzésének szerda esti visszavágóján, akkor mindenki tudta, hogy a labda csak egy helyen fog kikötni, a kapuban.

Az angol gyors és hatásos ellentámadását a brazil remekül fejezte be, és ez az, amit a Real Madrid hívei látni akarnak.

Amikor Vinícius a legjobb formáját hozza, szinte senki sem érhet hozzá.

A brazil azonban szerencsés volt, hogy még egyáltalán a pályán maradhatott a Lipcse ellen.

Személyiségének másik oldala azonban olyan vonásokat mutat, amelyek nem a futballpályára valók, és egyesek joggal állíthatják, hogy Viníciusnak nem kellett volna már a pályán lennie, amikor gólt szerzett.

Néhány perccel korábban ugyanis szándékosan nekiment egy lipcsei játékosnak Willi Orbánnak, aki erre megsértődött, aminek következtében Vinícius erősen belenyomta a kezét ellenfele mellkasába és ellökte.

Vinicius Junior shares his opinion, and hands, with Willi Orban pic.twitter.com/bx46iwmXeW