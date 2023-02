Úgy fest, a spanyol bajnokságban divattá vált Vinicius Jr szidalmazása. A brazil harsány gólörömeivel és sziporkázó játékával rendre borsot tör aktuális ellenfele és szurkolói orra alá.



Szombaton a Real Madrid az Osasuna csapatához látogatott, Vinicius pedig ismét szurkolók össztüzébe került.

A szurkolók már a meccs előtti egyperces néma csend alatt is inzultálták a brazilt, később a meccs során pedig többször halálosan is megfenyegették, illetve rasszista jelzőkkel illették.

Vinicius már többször jelezte, elvárná, hogy a játékvezetők és a liga jobban fellépjen az ilyen jellegű támadásokkal szemben, egyelőre azonban nincs ilyen törekvés a La Liga oldaláról.

A mérkőzés után a fehérek kapusa, Courtois is játékostársa védelmére kelt:

„Egy perces néma csend volt, és a szurkolók Vini anyját szidták… ez szomorú. Azt énekelték, hogy Vinicius haljon meg. Szerencsére vannak olyan drukkerek is, akik nem ilyen tiszteletlenek.” – mondta a DAZN-nak.

A mérkőzést követően Vinicius a közösségi médiában üzent a sértegető szurkolóknak: „A sértések folytatódnak, de a tánc is… találkozunk Liverpoolban!”

Now all the Osasuna scum are calling Vinicius a S.O.B pic.twitter.com/t2ciMhElYD