A Real Madrid fiatal tehetsége, Vinicius Jr elárulta, nagy hatással volt az életére edzője, Carlo Ancelotti.



A brazilok játékosa nagyot fejlődött az elmúlt 18 hónapban. Klubja, a Real Madrid az ő találatával nyerte meg a Bajnokok Ligája döntőjét, és jól láthatóan mindent megtesz azért, hogy egy újabb nagy trófeát emelhessen a magasba, és győzelemre vezesse válogatottját a világbajnokságon.



Vinicius nemrég arról beszélt, hogy fellendülésében nagy szerepet játszott Carlo Ancelotti és Tite is.



„Mindig próbálok fejlődni, itt és a klubcsapatomban]. Ancelotti sokat segít nekem, akárcsak Tite. Ők nagyon hasonlóak. Minden meccsen próbálok agresszívebb lenni, több gólpasszt adni, több gólt szerezni, és fontosabb lenni a csapat számára” – nyilatkozta a Marcának.



Ancelotti a szárnyai alá vette Viniciust, és tudatosan natöbb szerepet adott neki.



„Mindig is megadta nekem azt a bizalmat és szeretetet, amire szükségem van, olyan számomra, mint egy apa.”



„Mindent megtesz értem és a többi játékosért. Ronaldo elmondása szerint Ancelotti volt a legjobb edzője, és nem csak technikai és taktikai szempontból, hanem abban is, hogy együtt élt a játékosaival. Szeretnék neki egy nagy ölelést küldeni, örülök a szeretetének és annak, hogy mindig küld nekem üzeneteket.”



Ancelottit a játékosokkal való bánásmódja és a sztárokkal való kapcsolatteremtési képességei nagyban megkülönböztetik a többi vezetőedzőtől. Nemrég a Napoli játékosa, Hirving Lozano emelte ki, hogy Ancelotti milyen gondoskodó természettel bír.

Borítókép: Alex Grimm/Getty Images