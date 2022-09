Ahogyan a klub hivatalos közleményében tudatta, Vincius Jr. szeptember 2-án felesküdött a spanyol alkotmányra, így átvehette állampolgárságát igazoló dokumentumait.

A brazil tehát már nem foglalja tovább az EU-n kívüli játékosoknak fenntartott pozíciót a csapatban. A szabályok szerint minden csapat három Európán kívüli játékost nevezhet a bajnokságba, így bevett szokás, hogy a hosszabb ideje a csapatnál lévő játékosok leteszik az állampolgárságot, így nem foglalják a kvótában meghatározott helyet.

A királyiaknak így Rodrygo Goes és Eder Militao azok, akik nem-európaiként a keretben vannak, de számukra is elindult már a „honosítási” folyamat, így hamarosan ők is kikerülnek a szabályozás alól.

A nyár elején emiatt a korlátozás miatt nem szállt harcba a Real Madrid Gabriel Jesusért, továbbá emiatt vált létszámfelettivé Take Kubo vagy Reinier is a klubnál.

A megüresedett helyre jelenleg legnagyobb eséllyel a Castilla jobbhátvédje, Vinicius Tobias pályázik, akik a Bajnokok Ligájába már nevezve lett a királyiak első csapatával.

Official. Vinícius Junior has received Spanish passport, one day after the closure of transfer market. #RealMadrid



Important news for Real Madrid as they now have one non-EU spot free on the market — Gabriel Jesus deal collapsed in June because of that issue. pic.twitter.com/VQlMAhq3dy