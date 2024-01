A vasárnapi játéknap vitathatatlanul legjobban várt összecsapása az El Clásico volt a spanyol Szuperkupa döntőjében.

A mérkőzést Cristiano Ronaldo csapatának stadionjában játszották.

A mérkőzés eleje rogton adodott helyzet mindket fel elott, de az elso golt a Real Madridnak sikerult megszereznie a talalkozo 7-dik perceben, amikor is Bellingham kivalo inditasara Vinícius Jr robbant ki, maga mögött hagyva a védőket, és végül egy higgadt mozdulattal a kapust is kicselezve megszerezte a Real számára a vezetést 1-0.

Vinícius gólörömével pedig a hetes számú mez és a klub legendája Cristiano Ronaldo előtt tisztelgett.

Vinicius Jr scores and does the SIU celebration vs Barcelona in the 7th minute at Cristiano Ronaldo’s current club stadium.



