A Real Madrid már a nyári átigazolásokat tervezi, és ismét az egyik sztárjátékosuk segítségét kérte, hogy meggyőzzék az egyik célpontjukat, hogy csatlakozzon hozzájuk.

Ezt a stratégiát Vinícius Junior már az előző szezonban is alkalmazta Jude Bellinghammel, a királyiak pedig ismét a brazil képességeit fogják használni.

A hírek szerint, Bellingham most Erling Haalandot próbálja meggyőzni arról, hogy Madridba költözzön, a Relevo szerint Vinícius az elmúlt hónapokban többször is beszélt a Bayern München balhátvédjével, Alphonso Daviesszel ugyanebből a célból.

Vinicius jó kapcsolatot ápol Daviesszel, és a kanadai védő a Real Madrid egyik legfőbb célpontja a nyáron. Stratégiájuk, ahogy már jó ideje, hogy nem a pénzzel, hanem a sportszakmai ambíciókkal és a spanyolországi életstílussal akarják meggyőzni Daviest.

A Real Madrid jó kapcsolatot ápol a Bayern Münchennel, de még nem kezdett tárgyalásokat velük a nyár folyamán várható 40-50 millió euró értékű átigazolásról. A madridiak kiemelik, hogy a Bayern ritkán engedi ki ingyen a sztárjátékosokat az ajtón, Davies pedig eddig ellenállt a Bayern szerződésajánlatainak, jelenlegi szerződése 2025-ben jár le.

A Real Madridnál nem szeretnének a bajorok rossz oldalára kerülni, és azt sem szeretnék, ha más klubok licitháborút indítanának, ezért remélik, hogy a nyárig nem kell aktívan üldözniük a balhátvédet.

Úgy tűnik, ez a stratégia jól működik, amit az is bizonyít, hogy más klubok is alkalmazzák. Az utóbbi időben a spanyol futballban egyre gyakrabban fordul elő, de úgy tűnik, hogy más nagy klubok is a kapcsolataikra támaszkodnak, hogy a megfelelő irányba tereljék az üzleteiket.

Borítókép: Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images