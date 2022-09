Antonio Raillo, a Mallorca középhátvédje és csapatkapitánya úgy véli, Vinicius tiszteletlen volt velük szemben, amikor gólörömében táncra perdült.

„Vinicius amikor táncol, sértegeti és lekicsinyli játékostársait, és ha ezt bárki szóvá teszi, a rasszizmus mögé bújik. Joker-ként használja.” – mondta Raillo az Onda Cerónak.

A szélsőt pályán tanúsított viselkedése és gólörömei kapcsán rengeteg kritika érte, ő azonban továbbra is kiáll amellett, hogy ez az ő saját kultúrájának része, így mindenkinek kötelessége tiszteletben tartani azt.

