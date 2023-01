Vinicius Jr., a Real Madrid támadója a Valladolid elleni meccset követően egy Insta-sztoriban fakadt ki, mivel szerinte a meccsen rasszizmus érte, amely ellen a La Liga nem akar semmit tenni.

A játékost a meccsen lecserélték és miközben vonult le a pályáról, több tárgyat is dobtak felé, illetve sértésekkel is bombázták őt.

„A rasszisták továbbra is meccsekre járnak, a La Liga pedig nem tesz ez ellen semmit. Emelt fővel folytatom és ünneplem a saját és a csapat győzelmét.” – írta a brazil a meccset követően.

A közösségi médiában rendkívül aktív La Liga-elnök Javier Tebast sem kellett félteni, rögtön válaszolt Viniciusnak:

„A La Ligában évek óta harcolunk a rasszizmus ellen. Vinicius, sajnálom, de amit mondasz igazságtalan. Készséggel állunk rendelkezésére mindenkinek, hogy együtt, egy irányba haladhassunk!”

