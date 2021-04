Lionel Messi az stadion folyosóján kapott főszerepet a Valladolid elleni mérkőzésen.



Mint arról korábban beszámoltunk az FC Barcelona hétfőn legyőzte a Real Valladolidot, ezzel pedig mindössze egy pontra került a listavezetőtől. A könnyűnek ígérkező mérkőzésen azonban nem volt egyszerű dolga a Koeman-legénységnek. A mérkőzést végül Ousmane Dembélé találata döntötte el a 90. percben.

Bár Lionel Messi ezúttal nem járult hozzá góllal a sikerhez, egy nagyon fontos mozzanata mégis akadt.



A különösen nehézre sikerült első félidő után Koemannak taktikát kellett változtatnia, ez pedig arra késztette Messit, hogy ő is tartson egy rövid motiváló beszédet társainak.



A játékoskijáróban egy kamera rögzítette, ahogy a 33 éves argentin a társait ösztönzi.



„Gyorsabbaknak kell lennünk, több ritmussal kell játszanunk, és ezt meg kell nyernünk, bármi is kell hozzá. Ha most nem tesszük meg, akkor később bonyolultabb lesz” – bíztatta társait, akiktől annyit kért, csak a cél lebegjen a szemük előtt.

