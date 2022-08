Gerard Piqué és Sergio Busquets is hajnaldó lenne egyezkedni a Barcelonával a fizetését illetően.

Bár a Barcelona számos nagy fogást szerzett a nyáron, pénzügyi helyzete továbbra sem stabil. Annak érdekében, hogy a klub megfeleljen a pénzügyi feltételeknek, számos játékosát arra kérte, hogy csökkentse a fizetési igényeit. Ezt több játékos nem nézte jó szemmel, de akadnak olyanok is, akik hajlandóak lennének a segítségnyújtásra. Közéjük tartozhat a katalánok csapatkapitány Sergio Busquets is. A játékos ügynöke, Josep Maria Orobitg kedden találkozott a Barcelona igazgatóival, és elvi megállapodást kötöttek arról, hogy a játékos teljes bérét később fizetné ki a klub.



Ez azt jelentené, hogy Busquets nem mondana le a fizetéséről, ám elfogadná azt, hogy annak egy részét csak csúsztatva fizetnék ki nekik a gránátvörös-kékek. Ez az egyik módja lehet annak, hogy a Barcelona minél többet le tudjon faragni a jelenlegi költségeiből. Bár az üzletet még véglegesíteni kell, de a két fél között kedden már létrejött az elvi megállapodás.



Úgy tűnik, nemcsak Busquets hanem a klub másik veteránja, Gerrd Piqué is hajlandó a csapat segítségére sietni. Az igen magas fizetéssel rendelkező játékos is hajlandó arra, hogy elfogadja, csak késve kapja majd meg a pénzét.

Borítókép: Quality Sport Images/Getty Images