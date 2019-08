A címvédő FC Barcelona megerősített kerettel várja a hétvégi nyitófordulót a spanyol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as idényében, amelyben a jelentős változásokon átesett fővárosi riválisok lehetnek újra az elsőszámú kihívók.

Az elmúlt két kiírásban aranyérmes katalánok - akik a péntek esti szezonnyitón Bilbaóba látogatnak - a támadósort a francia Antoine Griezmann, a középpályát a holland Frenkie de Jong érkezésével erősítették, kulcsjátékos viszont nem távozott, így a stabil alap változatlanul megvan ahhoz, hogy az együttes harcba szálljon az újabb bajnoki címért. A Barcelona legfőbb célja ugyanakkor várhatóan nem a pontvadászat, hanem a Bajnokok Ligája megnyerése lehet: Ernesto Valverde szeretné sikerre vezetni együttesét a legrangosabb európai kupasorozatban, amelyben legutóbb 2015-ben ünnepelhetett. Bár májusban úgy tűnt, az 55 esztendős edző jövője bizonytalan a Barcelona kispadján, az új idénynek mégis az ő vezetésével vág neki a gárda, amely a BL-siker eléréséért spanyol médiaértesülések szerint az elmúlt évekhez képest több pihenőt adhat a keret legnagyobb sztárjának, Lionel Messinek.



Fotó: David Ramos/Getty Images



Nagy mozgás volt viszont az elmúlt idény ezüstérmesénél, az Atlético Madridnál: Griezmann távozásával fontos láncszem távozott a támadó részlegből, helyére a portugál tinédzsersztár, Joao Felix érkezett 126 millió euróért a Benficától. A 19 éves tehetség mellett Álvaro Morata szerepe nőhet meg a francia világbajnok távozásával. A hátsó szekció szinte teljesen kicserélődött: a rutinos távozók között volt a csapatkapitány Diego Godín, Juanfran, Filipe Luís és Lucas Hernández. A fiatalabb generációból kikerülő érkezők közül a legnagyobb név a vb-4. angol jobbhátvéd, Kieran Trippier. Kérdés, hogy Diego Simeone a jelentős vérfrissítést követően is tudja-e hozni az együttesére az elmúlt esztendőkben jellemző stabil védekezést és szervezett csapatjátékot.



Fotó: Denis Doyle/Getty Images



Az új igazolásokra klubrekordot jelentő több mint 300 millió eurót költött a Real Madrid is, amely így komoly átalakuláson ment keresztül: az elmúlt átigazolási szezonokban a fővárosiakkal rendre összeboronált belga Eden Hazard érkezett több ígéretes fiatal, így többek között Luka Jovic és Eder Militao mellett. Végleg a Chelsea-be igazolt viszont az elmúlt évet kölcsönben Londonban töltő Mateo Kovacic. Az edzőmeccsek során hónapokra kidőlt Marco Asensio, ami komoly hatással lehet a királyi gárda játékosmozgásaira: a müncheni kölcsönjátékból visszatérő James Rodríguez, illetve a nyár elején még szinte biztos távozónak tűnő Gareth Bale pozíciója is változott a sérüléssel, könnyen elképzelhető, hogy mindketten maradnak.



Fotó: Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images



Az elmúlt hónapokban többször felmerült, hogy Zinedine Zidane külön kérésére a francia világbajnok középpályás, Paul Pogba Madridba teszi át székhelyét, ám ez - eddig - nem valósult meg. Az átigazolási időszak elmúlt napjainak legnagyobb kérdése, hogy a 2017 óta a Paris Saint-Germaint erősítő, a francia fővárosból elvágyódó Neymar hol folytatja pályafutását. Sajtóhírek szerint az átigazolási csúcstartó támadó korábbi klubja, a Barcelona, illetve a Real Madrid egymásra licitál egyre magasabb összegekkel és játékosok bevonásával.



Az európai kupaszereplésért az elmúlt évekhez hasonlóan várhatóan több csapat, a Sevilla és a Valencia mellett a Getafe, az Espanyol, az Athletic Bilbao, a Real Sociedad és a Villarreal is harcban lehet.



Az újoncok közül a Real Mallorca hat év után tér vissza az élvonalba, érkezett a másodosztályból továbbá a bajnok Osasuna és a második helyezett Granada.



Változás lesz a bajnokság lebonyolításában, hogy az első három fordulóban biztosan nem lesznek hétfői mérkőzések, és az idény későbbi részében is támogatja a szövetség, hogy péntektől vasárnapig rendezzék az aktuális fordulókat.

La Liga, 1. forduló:

péntek:

Athletic Bilbao-Barcelona 21.00

szombat:

Celta Vigo-Real Madrid 17.00

Valencia-Real Sociedad 19.00

Mallorca-Eibar 20.00

Leganés-Osasuna 21.00

Villarreal-Granada 21.00

vasárnap:

Alavés-Levante 17.00

Espanyol-Sevilla 19.00

Betis-Valladolid 21.00

Atlético Madrid-Getafe 22.00

Bélyegkép: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images