Az EFE értesülései szerint a Barcelona úgy döntött, hogy nem üldözi tovább Bernardo Silvát és letesz arról, hogy ezen a nyáron leigazolja a portugált.

A játékos szerződtetése pénzügyileg is instabillá tenné az épphogy egyenesbe jövő Barcelonát, emellett pedig a City sem szívesen válna meg a játékostól az átigazolási idény ilyen kései szakaszában.

A katalánok döntésében az is közrejátszott, hogy kételkednek abban, hogy le tudnák zárni az üzletet a rendelkezésükre álló rövid idő alatt. Inkább más játékosok felé fordulnak, akik érkezése kevésbé komplikált.

| FC Barcelona have ruled out signing Bernardo Silva & at most, only one more player will be signed this summer. @sport