Az FC Barcelonának sikerült regisztrálnia Jules Koundét.



A Barcelona nehéz pénzügyi helyzete miatt egész nyáron a hírek központjában állt. A gránátvörös-kékeknek annak ellenére számos nagy nevet igazoltak le, hogy még mindig financiális gondokkal küszködnek. Emiatt azonban nem sikerült minden szerzeményüket időben regisztrálniuk, de most úgy tűnik az utolsóakadály is elgördült előlük.



A katalánok végre zöld utat kaptak a La Ligától, hogy szerződtethessék a francia középhátvédet, Jules Koundét. Erről a liga hivatalos oldala számolt be.



Ez azt jelenti, hogy Xavi számára már minden játékos elérhető. További jó hír lehet a Barca-drukkerek számára, hogy a tréner a további erősítést sem zárt ki. Ezekhez azonban a klubnak először meg kell szabadulnia néhány játékosától. A nagy klub olyan játékosokkal áll kapcsolatban, mint Juan Foyth és Bernardo Silva.

Borítókép: Eric Alonso/Getty Images