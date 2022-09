Marco Asensio minden bizonnyal utolsó évét tölti a madridi klub kötelékében, mivel 2023 nyarán lejár a szerződése.

A Marca most arról számolt be, hogy a Barcelona számára határozottan érdekes lehet a válogatott támadó.

A riportok szerint Asensio „kora, minősége és sokoldalúsága” miatt kedvelt név a Camp Nouban.

Az Onda Cero műsorában Gerard Lopez azt is megjegyezte, hogy Asensiót már korábban is akarta a Barca, Zubizarreta anno majdnem le is zárta az átigazolását.

A spanyol lapok mellett számos angol és egyéb külföldi médium is beszámolt az érdeklődésről.

A 26 éves Asensio 239 meccsen 50 gólt szerzett a habfehérek mezében, mióta 2015-ben leigazolták a Mallorcától.

Barcelona are interested in signing Marco Asensio. His contract with Real Madrid expires in 2023. Barça like him because of his age, quality and versatility.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/YGsY6isZQ3