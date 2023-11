A Sevilla 2-1-re kikapott a Real Sociedad otthonában a La Liga vasárnapi játéknapján.



Az andalúz csapat két kiállítással fejezte be a találkozót, ugyanis előbb Ramost, majd az emiatt reklamáló Jesus Navast is leküldte a játékvezető.

Nem volt azonban oktalan a jobbszélső reklamációja, ugyanis Ramos kiállításánál ritkán látható esetnek lehettünk szemtanúi.

A védőt egy szabálytalanság után megkapta második sárgáját, ez pedig kiállítást eredményezett. Ezt követően azonban a játékvezető a VAR segítségét kérte, majd javította ítéletét. Visszavonta a második sárgát, ezt követően pedig azonnali piroslappal küldte le a pályáról a védőt.

Habár a végeredmény az adott meccsre tekintve ugyanaz, viszont a későbbi eltiltások tekintetében egy azonnali piroslap súlyosabbnak tekinthető, így akár nagyobb eltiltásra is számíthat.

Sergio Ramos is said to love a red card, and he has now received his first since returning to Spanish football with boyhood club Sevilla.pic.twitter.com/KCHOVT5rnE