A Villarreal-Real Madrid meccset követően bombaként robbant a hír, miszerint Fede Valverde a találkozót követően a csapatbuszoknál megvárta, majd arcon ütötte a Villarreal középpályását, Alex Baenát.



Az uruguayi állítása szerint Baena a családjára tett sértő megjegyzéseket, egyészen pontosan a születendő gyermekére.

I respect Valverde sm for resisting himself to punch Baena, it requires so much self control. Valverde looked really pissed, for sure Baena should’ve said something really bad.pic.twitter.com/uZiGgS71d4