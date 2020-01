A King Abdullah Sport City Stadionban a Real Madrid és az Atlético Madrid, vagyis két remek formában lévő csapat csap össze.

Már a mérkőzés első perceiben füttyszóval kezdődött a találkozó. Ezt hallva puhatolóztak a csapatok. Az első lövés Casemiro nevéhez fűződött az 5. percben, amit a remek formában védő Jan Oblak könnyedén fogott.



Az már az első tíz perc után jól leolvasható, hogy a Királyi Gárda birtokolta többet a labdát eddig, és minden bizonnyal ez lesz a továbbiakban is a játék képe. Joao Félix minden mozgására ott termett Casemiro, míg Valverde egyelőre nem a labdaszerzéseivel, hanem a szélen való felfutásaival hívta fel magára a figyelmet.



A 15. percben Morata próbálta becsapni a bírót, amikor is a tizenhatoson belül dobta fel magát. A Real Madrid rengeteg labdát adott el a saját térfelén, s most Morata volt ismét, aki egy távöli lövéssel próbálkozott, de nem találta el a kaput.



Az első sárga lapot a 28. percben Felipe kapta Jovic elleni belépőjéért. A Real Madrid szurkoló felszisszentek Casemiro fejsénél a szögletet követően ami épphogy elkerülte Oblak kapuját.

Kicsit álmosan fociztak az első játékrészben Zidane fiai, míg Simeone tanítványai magukhoz képest koránt sem olyan agresszivitással támadták le az ellenfelet, mint szokták, igaz, a Real Madrid eladta magától a lasztit már a saját térfelén.

Borítókép: Francois Nel / Getty Images