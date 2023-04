A hétvégén történt balhét követően jelenleg is megy az adok kapok Fede Valverde és Alex Baena tábora között. A nagy médiavisszhangot követően nemrég maga a sértett is megszólalt.



A Villarreal játékosa szerint nem mondott olyan dolgokat, amit Valverde állít, a körülöttük lévő eseményeket pedig csak arra használják, hogy visszaéljenek a helyzetükkel.

Erre a vádra reagált az uruguayi játékos párja, Mina Bonino.

„Képzeld el, amikor 14 hetes terhes vagy és azt mondják, a gyereked lehet, hogy nem fog megszületni. Készülsz fejben arra, hogy nyilvánosságra hozd, hogy elvetélsz.”



„Túl vagy ezen, és valaki azt állítja, csak kihasználod a helyzetet. Összetöri a szívem egy ilyen vád. Ezek minden ütésnél jobban fájnak, nem állok készen arra, hogy végigmenjek ezen ismét.”



„Fenyegetéseket kaptam, pedig mi senkit nem szítunk erőszakra. Nem akarok ezzel többet foglalkozni, de azt elmondhatom, hogy vannak határok, amiket nem szabad átlépni.”

Fede Valverde's partner Mina Bonino has responded to Alex Baena's statement on Twitter.



She has stated that they would 'never take advantage of a situation like this', while also reaffirming that 'there are limits. Not everything goes in football'. pic.twitter.com/IreTwSLWb0