Federico Valverde, a Real Madrid középpályása megütötte a Villarreal játékosát, Alex Baenát, miután a klub szombaton 3-2-es LaLiga-vereséget szenvedett a Villarreal ellen a Santiago Bernabeuban - erősítették meg források az ESPN-nek.

Az uruguayi labdarúgó dühösen reagált az állítólagos becsmérlő megjegyzésekre, amelyeket Baena a születendő gyermekére tett, állítják a források. Valverde a mérkőzés után a Villarreal csapatbuszánál várakozott a stadion parkolójában, hogy szembeszálljon Benával, és megkérje, hogy ismételje meg, amit állítólag a pályán mondott.

The confrontation on the pitch between Baena and Valverde.

