Nagy Gyula publicisztikája.

Vinícius Júnior kivételes tehetség, viszont vannak olyan tényezők, amik elbizonytalanítják ezt a tényt.

19 évesen már több mint 50 meccs van a lábában Viníciusnak a Real Madridnál eltöltött másfél éve alatt. Nagyon gyorsan felgyorsultak körülötte a dolgok, hiszen a Castilla csapatánál töltött rövid idő után, azonnal számoltak vele a "nagyoknál". Ezt jól bizonyította az is, hogy a Barcelona ellen is pályára léphetett. Meglehetősen nagy felelősség és nyomás is egyben ez egy fiatal srácnak, akibe Cristiano Ronaldo távozása után elkezdtek a szurkolók kapaszkodni.

Vinicius Jr 2019 - Next Generation - Unreal Skills Goals & Assists - Real Madrid Get 5% discount on jerseys with the code "ths" :https://www.skygoal.se/ Contact me: maco0025@yahoo.it

Rengeteg csel, villámgyors elfutások, sok jó passz jellemzi a játékát, egyedül a gólszerzés kifogásolható vele kapcsolatban,ami - valljuk be ha a támadószekcióban játszik - elég fontos. A képességei adottak lennének hozzá, egyszerűen csak le kellene higgadnia a kapu előtt.

Valószínűleg a Real Madrid árnyékolja be a tehetségét, hiszen 16 éves korában már az U17-es brazil válogatott gólkirálya volt a Copa Américán, 17 évesen pedig a Flamengo házi góllövőlista élén végzett az első szezonjában.

Hiába nem szerzi úgy a gólokat még Madridban, egyszerűen így is fontos láncszeme a csapatnak. Játékával megkönnyíti csapattársainak a kapuig való eljutást. Robbanékony, villámgyors, ami mind-mind komoly veszélyeket rejt magában a kapu előtt. Főleg, ha ezt ki is tudná használni, akkor aztán megállíthatatlan lenne.

Helye van a Real Madridban, azonban nagy rajta a nyomás. Fiatal még és könnyen elszaladhat vele a ló, tehát rendkívül oda kell rá figyelni és ápolni kell a gyermeteg lelkivilágát. Ráadásul még az is plusz terhet zúdít rá, hogy berobbant egy újabb fiatal brazil tehetség Rodrygo Goes személyében, aki hasonlóan zseniális, és még gólokat is szerez.

Nehéz eldönteni, mi lenne számára a legjobb döntés. Fontos, hogy sok játéklehetőséget kapjon, amit itt meg is kapogat, de kérdés, hogy meddig? Mert ha nem győzi le a kapu előtti stresszt, akkor gyorsan háttérbe szorulhat. Talán jót tenne neki, ha egy szezont egy kisebb csapatban tölthetne, ahol nincs rajta akkora nyomás. Sorsdöntő lesz számára ez a szezon, annak ellenére is, hogy tudjuk még fiatal és előtte a jövő. Nem szabad viszont elfelejtenünk, hogy voltak már hasonló klasszisok, mint például Robinho.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Real Madrid szurkolótábora elég szigorú a játékosaikhoz, és nem sok időt hagynak a kibontakozásra.

Borítókép: David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images