A spanyol El Pais nevű lap szerint az ügyészség az adatok megvizsgálása után úgy döntött, feljelenti az FC Barcelonát a Negreira-ügyben.



Ennek részeként a Barcelona 2001 és 2018 között rendszeresen fizetett a játékvezetői bizottság tagjának, José Maria Enriquez Negreirának, összesen 7 millió eurót.

A katalánok álláspontja az, hogy az összegekért cserébe pusztán különböző dokumentációkat kaptak, semmi köze nem volt a pénzeknek a meccseken zajló játékvezetéshez.

Az ügyészség azonban ezt nem tartotta elég megalapozottnak, így ma továbbították az ügyet a legfőbb ügyészséghez, ahol a klubot, mint jogi személyt, illetve annak korábbi elnökét Josep Maria Bartomeut jelölték ki felelősnek.

Az említett időtartam több elnök regnálását is magába foglalja, de a jelenlegi helyzet alapján csupán Bartomeu felelősségét vizsgálják az ügyben.

