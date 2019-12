A Valencia hosszabbításban egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Real Valladolid vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának szombat esti mérkőzésén.



A goal by Manu Vallejo gives an important point to Valencia CF in Pucela against Real Valladolid #RealValladolidValencia J18 LaLiga Santander 2019/2020