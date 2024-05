A Real Madrid újabb zseniális szezont fut Carlo Ancelotti vezetéséve, ám a szakemberek szerint a bajnoki címet és BL-döntős szereplést hozó idény sikereiben fia, Davide Ancelotti szerepe is óriási. A legendás tréner gyermekének 3 éve mutatott munkájára már Franciaországban is felfigyeltek.

A Fichajes értesülései szerint ugyanis Davide Ancelotti egyike azon jelölteknek, aki Will Still utódja lehet a Stade de Reims kispadján. A Real segédedzőjén túl a Le Havre szakvezetőjét, Luka Elsner és a Tottenham segédedzőjeként ténykedő Joao Sacramento is egyike a lehetséges opcióknak.

EXCL: #Ligue1 |



La short list du Stade de Reims pour son futur entraîneur :



Luka Elsner (Le Havre)

Joël Magnin (Young Boys)

João Sacramento (libre)

Miron Muslic ( Cercle Bruges)

Davide Ancelotti (Real Madrid)https://t.co/DA94LgYqjD pic.twitter.com/yovlEj7nDe — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 20, 2024

A 35 esztendős olasz szakember kapcsán érdemes megjegyezni, hogy erőnléti edzőként már dolgozott franciaföldön, méghozzá édesapja Paris Saint-Germainnél töltött vezetőedzői időszaka alkalmával, ráadásul ékes francia nyelvtudást is magáénak mondhat. Ugyanakkor hallani olyan hangokat is, hogy édesapja madridi szerződésének végéig folytatja a munkát a Realnál a gyermek is, és majd „Don Carlo” lelépését követően távozik csak ő maga is a spanyol fővárosból, Francesco Mauri erőnléti edzővel párban lépve tovább, vezetőedzői szerepet vállalva.



(Fotó: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images)