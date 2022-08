A katalán klub hivatalos csatornáin jelentette be, hogy sikerült aktiválniuk a negyedik „kart” is, ami a Barca Studios további 24,5%-os eladását jelenti.

A Barcelona ezért az ügyletért 100 millió eurót kapott, ez pedig nagy segítség lesz Laportáéknak abban, hogy a klub beregisztrálja igazolt játékosait.

A jogok eladását a Barcelona taggyűlése még tavaly októberben elfogadta.

„Ezekkel a befektetésekkel a Barca Studios stratégiai partnerei bizonyítják, hogy bíznak a projekt értékében és a digitális tartalom jövőjében, ami a sportot illeti.” – áll a közleményben.

