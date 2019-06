Neymar nemet mondott a Real Madridnak, és Florentino Pereznek is. A döntés nem is lehetne világosabb a brazil sztár részéről annak ellenére, hogy a Madrid igyekezett, hogy ő legyen az új galaktikus igazolás. Perez és a jobb keze, Jose Angel Sanchez, is megpróbálta meggyőzni a PSG támadóját, hogy legyen Zinedine Zidane forradalmának része. Azt akarták, hogy ő töltse be a Cristiano Ronaldo után maradt űrt.

A játékos apja, a többi képviselőjével egyetemben, meghallgatták az ajánlatot, de miután látták csúnyán kisiklani a Madridot a LaLigában, a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában is, úgy döntött nemet mond.

Az ötlet, hogy csatlakozzon a Real Madridhoz sosem játszott Neymarnál. Még márciusban azt mondta: "Volt egy álmom, játszani a Barcelonában, és ezt megtettem."

Még abban a hónapban a SPORT felfedte, hogy a Madrid akár 350 millió eurót is kifizetne Neymarért, hogy meggyőzze a PSG-t az elengedéséről. De ez sem volt elég, hogy meggyőzze a brazil csillagot.

A Real Madrid ezt követően abban reménykedett, hogy teljesen tönkre megy a kapcsolat Mbappé és Neymar között, ami segíthetett volna nekik. Perez hitt benne, hogy ha más nem is, de meggyőzheti 'Neyt', hogy lépjen Luis Figo útjára, és menjen a Madridhoz. Mbappéra is ajánlatot tettek, de továbbra is Neymarra fókuszáltak. A helyzet most a feje tetejére állt, de a PSG a francia üstökösre továbbra sem fogad el semmilyen ajánlatot.

Miután Neymarról lemaradtak, a Madrid Eden Hazard-ral vígasztalódik. TEz az igazolás azt is jelenti, hogy nincs egyértelműen hely már a csapatban Neymarnak.

Perez a bukást követően elkezdte terjeszteni, hogy igazából nem is akarták Neymart a az élet stílusa és a pályán mutatott viselkedése miatt, és ez nem fér bele a Madrid értékeibe. Ez nem kerülte el a játékos képviselőinek figyelmét sem, és bármikor visszautasítanák az ajánlatot, ha ismét bejelentkeznének Neymarért.

A Barca öltözőjének nagy része szívesen látná újra a csapatnál Neymart. Még mindig közeli barátok Messivel és Suarezzel, és sokan emlékeznek még a minőségre, amit a csapatnak adott. Tagja volt az utolsó Barca keretnek, ami megnyerte a BL-t (2015), és úgy, hogy ez a sorozat a prioritás mostanában, nem elképzelhetetlen a visszatérése.

