Kétségtelen, hogy a Real Madrid nem csak Spanyolországban, de világviszonylatban is az egyik legjobban vezetett klubnak számít. Florentino Perez irányítása alatt a habfehérek egy nehéz gazdasági helyzetben is jövedelmezőek tudtak maradni.



A vezetők azonban nem ülnek a babérjaikon, egy újabb stratégiát eszeltek ki, amivel további forrásokhoz juthatnak.

A Santiago Bernabeu felújítása hamarosan teljesen befejeződik, a Relevo pedig úgy tudja, hogy a klub több szempontból is kiaknázná a benne rejlő lehetőségeket.

A lap szerint évi körülbelül 400 millió euró folyhat be a klub kasszájába, ha egész évben, egyfajta rendezvénysorozatként látnak vendégül nagy zenészeket, együtteseket a stadionban 1-1 koncert erejéig.

Az első ilyen esemény jövő májusban lesz, amikor Taylor Swift koncertezik majd az új arénában, Perezék pedig szeretnék állandósítani az ehhez hasonló eseményeket.

Taylor Swift’s concert at the Bernabéu will likely be the second most attended concert in the history of Spain. @marca pic.twitter.com/TGQr9mPGfv