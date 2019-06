A Barcelona elhivatott, hogy még ezen a nyáron társat igazoljon Jordi Albának, akinek a posztjára jelenleg nincs megoldás a katalánoknál, ha a spanyol sztár kiesne. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy a Dortmund balhátvédjét, Raphael Guerreirot próbálják megszerezni.

A portugál nem csak Jordi Albának hozna új kihívást, de mivel szerződése 2020-ban lejár, ésszerű áron megkapható lenne. Guerreiro nem csak balhátvédet tud játszani, de a középpályán is bevethető, ahogy ezt bizonyította is Dortmundban.

Mostanáig úgy tűnt, hogy Filipe Luis lesz a befutó a katalánoknál, akinek lejár a szerződése az Atlético Madridnál hónap végén, elfogadná, hogy második számú opció, tapasztalt, ismeri a nyelvet, és álma a Barcelonában futballozni, de a 25 éves játékos újra gondolkodóba ejtette a Barcelonát.

Emlékezhetünk, hogy a Barcelonánál nem igazán vált be a 2018/19-es idényben, hogy nem volt csere emberük a balhátvéd pozícióban. A másik szélen játszó Nelson Semedonak kellett volna Jordi Alba helyén is bizonyítania így, de ezt a klubnál elismerték, hogy hiba volt, most pedig próbálják javítani.

Fotó forrása: Gualter Fatia/Getty Images