A nyári szünet ellenére zajlik az élet az Ibériai-félszigeten. A Barcelona elnöke és a LaLiga első embere között éles szócsaták, fajsúlyos vádak hangzanak el, a Real jövőre elveszítheti Ancelottit, míg Rafa Benítez ismét vezetőedzőként vállalt munkát.



A 2023/24-es idény kapcsán két változásról tettek bejelentést. A LaLiga szponzori szerződést kötött az egyik legnagyobb videójáték-fejlesztő céggel, az EA SPORTS-szal. A megállapodás értelmében az elkövetkezendő öt évben az első osztály LaLiga EA SPORTS, míg a második vonal LaLiga HYPERMOTION néven fut majd, mindezekért 30 millió eurót fizet a techóriás.



Felmerült, hogy a másodosztály az EA SPORTS 2 nevet kapja, de végül úgy ítélték meg, hogy az pejoratív, hátrányosabb jelentést venne fel, ezért kapott eltérő jelzőt. Ezzel személyiséget és büszkeséget szeretnének adni, továbbá terepet biztosítani olyan újításoknak, amelyeket később egy szinttel feljebb is bevezethetnek.



A névváltás mellett korszerűsítik a dizájnt, a kamerák kapcsán is reformokat vezetnek be, valamint megújítják a hivatalos applikációt.



A jegyárak kapcsán fontos módosítás lép életbe, de nem minden klubnál. 14 együttes garantálja, hogy legalább 300 tikettet maximum 30 eurós áron értékesít majd az érkező vendégek számára.



A Real Madrid, a Barcelona, a Getafe, a Rayo Vallecano, a Villarreal és az Osasuna nem vesz részt ebben az együttműködésben.

Borítókép: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images