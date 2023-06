Hiába a sorozatos pletykák Ansu Fati jövőjével kapcsolatban, Jorge Mendes nyilatkozata alapján jövőre is számíthatnak a szolgálataira Xaviék. Erről a JijantesFC-nek beszélt a futballista ügynöke.

„Ansu Fati Barcelonában akar maradni. Három gólt lőtt az utolsó két találkozón, egy top játékosról van szó… egy nap aranylabdát nyer majd, higgyetek nekem.”

Jorge Mendes: “Ansu Fati wants to stay at Barça. He scored three goals in the last two games, you've a top top player... he's gonna be a Ballon d'Or one day — trust me”. #FCB @JijantesFC



