A koronavírus-járvány miatti bevételkiesések ellenére továbbra is az FC Barcelona vezeti a leggazdagabb futballklubok listáját a Real Madrid és a Bayern München előtt.

A Deloitte Sport Business Group által készített, Football Money League című kiadvány alapján a húsz leggazdagabb labdarúgóklub a pandémia miatt eddig 1,1 milliárd euró bevételkiesést szenvedett el, ez pedig az idény végéig elérheti a 2 milliárd eurót is, mivel a szurkolók még nem térhettek vissza a stadionokba.



A top 20 bevétele így 8,2 milliárd euró volt a 2019/20-as csonka szezonban, ez a 2018/2019-es teljes idényhez mérten 12 százalékos csökkenést jelent.



A televíziós közvetítésekből származó bevételek 937 millió euróval estek vissza, a meccsnapon elkönyvelt bevételek pedig (jegyek, vendéglátás, stb.) 257 millió eurós csökkenést mutattak. A visszaesést csak némileg tudta ellensúlyozni a kereskedelmi bevételek (pl. mez- és emléktárgy-eladások) enyhe, 105 millió eurós emelkedése. Az egy klubra jutó átlagos bevétel így 409 millió euró volt 2019/20-ban, szemben a 2018/19-es 464 millió euróval.



"A visszaesést egyértelműen a Covid-19 járvány által okozott globális gazdasági és társadalmi nehézségek okozták" - mutatott rá a Deloitte sporttanácsadási csoportjának igazgatója. Pósfay László kiemelte: a stadionokból származó bevételekről a csapatoknak le kellett mondaniuk, és a televíziós közvetítésekből befolyó bevételek egy része is kiesett.



Abszolút értéken számolva a leggazdagabb 20 csapat közül az FC Barcelona szenvedte el a legnagyobb kiesést, de 715,1 millió eurós bevételével továbbra is a katalán klub a listavezető 2019/20-ban. A második helyezett alig valamivel lemaradva (714,9 millió euró árbevétellel) a Real Madrid, amely a nehéz helyzetben is nyolc százalékkal tudta növelni kereskedelmi bevételeit.



A harmadik helyen - a ranglista első tíz helyezettje közül a legkisebb csökkenéssel büszkélkedő - Bayern München található 634,1 millió eurós bevétellel.



"Minden azon múlik, a szurkolók mikor térhetnek vissza a stadionokba, az ott keletkező bevételek jelentik ugyanis a klubok üzleti modelljének egyik alappillérét. Az, hogy a futball végül mekkora pénzügyi veszteségekkel hagyja maga mögött ezt a nehéz időszakot, egyértelműen ennek az időzítésétől is függ" - fűzte hozzá Pádár Péter, a Deloitte sporttanácsadási csoportjának vezetője.

A 2019/20-as szezonban elért árbevétel alapján a világ tíz leggazdagabb labdarúgóklubja:

1. FC Barcelona 715,1 millió euró

2. Real Madrid 714,9

3. Bayern München 634,1

4. Manchester United 580,4

5. Liverpool 558,6

6. Manchester City 549,2

7. Paris Saint-Germain 540,6

8. Chelsea 469,7

9. Tottenham Hotspur 445,7

10. Juventus 397,9

