Ronaldo Nazario a DAZ-nak adott interjúban elárulta, miért is hagyta el a Barcelona csapatát, és milyen érzés is volt számára a Real Madridban futballozni.

"Az idény végén azon ügyködtünk, hogy aláírjam az új szerződésemet Barcelonában, én közben hazautaztam Brazíliába. Öt nappal később kaptam egy telefont, hogy nem lehetséges a hosszabbításom. Soha nem kértem, hogy távozhassak, ez nem az én döntésem volt. A klub egyszerűen nem úgy bánt velem, ahogy azt illett volna, ezért is érzem azt, hogy ez nem rajtam múlt. Szerettem volna akkor maradni, de csak ismételni tudom magam, ez nem az én döntésem volt."

"Később a Real Madridba akartam igazolni, mert szerettem volna ebben a csapatban játszani. Gyerekkori álmom volt, hogy egyszer a Királyi Gárdában játszhassak, és ezért mindent meg is tettem, hogy elérjem. Roberto Carlos a válogatottban mindig arról mesélt, milyen érzés is magára öltenie a habfehér mezt, és én is azt akartam érezni. Ezek a beszélgetések nagyszerű benyomást keltettek bennem, és pár év elteltével a saját bőrömön akartam kipróbálni milyen is ez. Az őszinte igazság az, hogy a klub sokkal nagyobb, mint ahogy ő mesélte! A Real Madridnál mindig a világ legjobbjai játszanak, ezáltal elképesztő nagy a nyomás és az elvárás. Boldog voltam, hogy egy kicsit is hozzátehettem a klub sikereihez."

"Hatalmas célokat tűztek ki a Galaktikusoknak. Győztesekből állt az egész csapat, akik nagyban megváltoztatták a labdarúgás üzleti oldalát is. Ahogy mi összeálltunk, a többi klub is elkezdett fejlődni üzleti téren. Jobban tudták értékesíteni a játékosokat, és több pénzt tudtak ezáltal termelni. Egy új időszámítás kezdődött a futballban."

Forrás: Mirror.co.uk

Borítókép: Quality Sport Images/Getty Images