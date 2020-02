Nagy Gyula publicisztikája

Jesé Rodriguez a nyári átigazolási időszakban kölcsönben a PSG-től csatlakozott a portugál Sporting CP-hez, ahol eddig csak csalódást okozott. A szezonban eddig mindössze tizenkét alkalommal lépett pályára, s egy gól áll a neve mellett. Ezt követően nem csoda hogy, nem számítanak rá a francia klubnál és egyre kevesebb játéklehetőséghez jut Portugáliában is.

Az O Jogo értesülései szerint a lisszaboni edző, Jorge Silas leült tárgyalni a klub vezetőségével, akikkel arra jutottak, hogy a Las Palmas-i születésű huszonhat éves játékosnak nincs helye a csapatban.

A portugál média hozzáteszi, hogy a Sporting nem fog élni az egykori Real Madrid játékos vásárlási opciójával, ami mindössze hét millió euró lenne. Jesé ezért a nyáron visszatér a PSG-be, ahol a helyzete valószínű egy fokkal sem lesz jobb.



Fotó: Gualter Fatia / Getty Images

A sokadik eltűnt tehetség. Milyen szomorú, amikor már egy ilyen jelzővel illetünk egy játékost. Sajnos ez az igazság, Jesé eltűnt, persze ez sok-sok mindennek köszönhető.

Kezdjük az elején, amikor is 2011-ben debütált az új Cristiano Ronaldo a Real Madridban. 2013-ban megválasztották a legjobb fiatal játékosnak. A 2012-13-as szezonban a Segunda División-ben elnyerte a Zarra Trophy díjat is, amiért egy szezonon belül, több mint húsz gólt szerzett - ő volt az első, aki képes volt erre a Real Madrid történelmében -. Majd jött az U19-es labdarúgó-Európa-bajnokság 2012-ben, ahol gólkirály lett a maga öt góljával.



Fotó: Denis Doyle / Getty Images

Az a bizonyos sérülés, ha nincs… A Schalke elleni mérkőzésen elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. Ezután csak árnyéka volt önmagának. Hosszadalmas felépülés után hiába próbált betörni a Királyi Gárda kezdőjébe, már nem tudott olyan maradandó perceket okozni. Ezért is dönthetett a távozás mellet, amikor a PSG csapatát választotta.



Fotó: TF-Images / Getty Images



A mai napig nem értem, miért pont oda. Talán ő is megbánta már. Egyszerűen, ha megpróbálnánk Jesé PSG legjobb jeleneteiről egy videót összeállítani, nem kellene magunkat megerőltetni. Majd a Las Palmas csapatához szerződött kölcsönben, ahol is visszatért a gyökerekhez és azt gondoltam, na, most újra felépíti karrierjét. Nem így lett. A következő állomása a Stoke City volt, ahol megint csak nem alkotott maradandót. A Real Betis játékosa volt, majd jelenleg a Sporting Lisszabonban futballozik. Vagyis inkább próbálkozik.

Biztosan közrejátszottak az életében családi problémák is, de nem szabad erre fogni azt, hogy nem tette magát kellően oda. Arra nincs mentség. Nem élt a lehetőségeivel, pedig több is volt neki. Ő maga is bevallotta, hogy rossz társasággal vette körül magát. Jelenleg 26 éves, tehát még mindig van ideje összekapni magát. Egy ilyen játékosnak, nem egy Sporting szintű klubban kellene játszania.

Sokáig bíztam benne, hogy jóra fordulhat még a karrierje, mert szimpatikus játékos volt fénykorában, de mára már nem ezt érzem.



Nagyon remélem, hogy nem lesz igazam és most már nem a zeneszámait, hanem a góljait fogja gyarapítani.

Forrás: footmercato.net

Borítókép: Denis Doyle / Getty Images