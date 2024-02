Korábban a Real Madridnál is játszott, ám most a Real Betis játékosaként varázsol hétről hétre Isco, aki testközelből ismeri korábbi csapattársának, Toni Kroosnak a kvalitásait is.



Nem csoda, hogy nemrég az Instagrammon könyörgött a német középpályásnak, hogy ne vonuljon vissza:

„Toni, kérlek… Ne vonulj vissza… Engedd, hogy további két-három évig élvezhessük a játékod!” – írta a német egyik bejegyzése alá.

Kroos jövője az utóbbi napokban ismét szóba került Madridban, ugyanis a hírek szerint a királyiak szeretnének még egy évre szerződést ajánlani a német labdazsonglőrnek.

Fotó: Diego Souto/Getty Images