Tizenhét év után Lionel Messi nélkül kezdődik pénteken a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2021/22-es idénye, amelyben a Barcelona argentin klasszisa mellett Sergio Ramos és Zinédine Zidane sem jut már szerephez.

Messi barcelonai folytatását pénzügyi nehézségek és szabályok lehetetlenítették el - a Paris Saint-Germainhez igazolt -, a katalán klubnak ezért új vezért kell találnia, Ronald Koeman vezetőedzőnek pedig ki kell gondolnia, hogy a csapat az elmúlt évekhez hasonló sikeres szerepét milyen játékrendszerrel képes folytatni.



A keret így is erős, kérdés azonban, hogy a klubikon elvesztését hogyan képesek kezelni a katalánok. Gerard Pique csapatkapitány ezzel kapcsolatban kiemelte: mielőbb meg kell érteniük és fel kell dolgozniuk a futballtörténelem legjobb játékosoknak a távozását, aki rengeteg góllal járult hozzá a sikerekhez.

"Csapatként nem lesz olyan tehetség bennünk, mint volt, így más területekre kell koncentrálunk. Más játékosoknak kell szintet lépniük, és felvállalniuk akár új szerepeket is, a csapatnak pedig alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez. Mi változatlanul az FC Barcelonát képviseljük, amelynek trófeákért kell küzdenie" - mondta.



Az előző szezon bronzérmesének csatársorába a nyáron érkezett Memphis Depay és Sergio Agüero - utóbbi sérülés miatt csak október végén száll be -, akik képességeik alapján részben betölthetik az űrt. Antoine Griezmann már az előző kiírásban is sokkal markánsabb szerepet játszott, mint korábban, míg a még mindig csak 18 éves Ansu Fatinak sérülése után jöhet végre az igazi kiugrás, mert a belépője 2019 őszén több mint meggyőzőre sikerült. A spanyol válogatottal a nyári Európa-bajnokságon elődöntős, a tokiói olimpián pedig döntős, ugyancsak 18 éves Pedri Gonzálezre továbbra is kulcsszerep vár a középpályán.

A legutóbbi spanyol bajnokságban, amelyben Messi még nem játszott, Diego Simeone, Zidane és Luis Enrique is pályán volt, és a Real Madrid, valamint az Atlético Madrid támadójátékának meghatározói közé sorolt Vinicius Junior és Joao Felix csupán negyedik életévében járt.

Zidane a bajnoki ezüstérmes Real Madrid kispadjától köszönt el az előző szezon végén, és elhagyta a klubot Sergio Ramos is, aki már Messi előtt egy évvel feltűnt a La Ligában 2005 nyarán. Érdekesség, hogy a számtalan egymás elleni nagy csatát megélt páros egy klubban, a PSG-ben folytatja.

Ramos mellett távozott a Real védelmének másik oszlopos tagja, Raphaël Varane is - aki a Manchester Unitedhez került -, a védelembe érkezett ugyanakkor a Bayern Münchentől az osztrák David Alaba. A visszatérő mester, Carlo Ancelotti viszont még mindig azoknak adhat kulcsszerepet, akik már évek óta meghatározzák a Real Madrid játékát.



Az összeszokottság tehát adott, nem kell újat kitalálniuk, mint Barcelonában, de mivel Karim Benzema, Eden Hazard, Toni Kroos, Marcelo, Luka Modric, Thibaut Courtois, valamint a londoni kölcsönadásból a Tottenhamtől visszatérő Gareth Bale sem lett fiatalabb, és miután egyelőre nincs "galaktikus" érkező, a hiányzó lendületet rutinból kell pótolniuk.

A riválisok helyzetéből az Atlético Madrid profitálhat a legtöbbet, amely számára jó esély mutatkozhat a címvédésre: ha az edző Diego Simeonéban továbbra is lobog a játékosaira átragadó tűz, és Luis Suárez előző, első Atlético-idényéhez hasonlóan szállítja a gólokat, akkor egyenrangú partnerei lesznek a két "nagynak". Az előző idényben a jó rajtot hullámvölgy követte, de sikerült kilábalniuk belőle, ami részben annak volt köszönhető, hogy Barcelona és Real Madrid is hibázott. Amennyiben pedig a már 34 éves, előző kiírásban 21 gólos Suárez fáradni látszik, Joao Felixben ott a potenciál, hogy a helyére lépjen.

Julen Lopetegui irányításával a Sevilla már az előző idényben is végig versenyképes volt az éremesélyes riválisokkal, és kevés választotta el attól, hogy dobogóra kerüljön. Egy évvel tapasztaltabban még jobb csapatnak számítanak, a sevillai keret kiváló, amely a rutinos csatár, Erik Lamela érkezésével tovább erősödött.

A pandémia miatt az előző szezont zárt kapuk mögött kezdték a csapatok, és a hajrában csak ott engedtek korlátozott számú nézőt a lelátókra, ahol a járványügyi mutatók erre lehetőséget adtak. A spanyol kormány most hozzájárult, hogy a stadionok kapacitásának a 40 százalékát használják ki.

La Liga, 1. forduló:



péntek:

Valencia-Getafe 21.00

szombat:

Osasuna-Espanyol 17.00

Cádiz-Levante 19.30

Real Mallorca-Real Betis 19.30

Alavés-Real Madrid 22.00

vasárnap:



Celta Vigo-Atlético Madrid 17.30

FC Barcelona-Real Sociedad 20.00

Sevilla-Rayo Vallecano 22.15

hétfő:

Villarreal-Granada 20.00

Elche-Athletic Bilbao 22.00

