Javier Tebas, a La Liga elnöke világosan kijelentette, hogy a katalánoknak eladásokra lesz szüksége ahhoz, hogy új igazolásait vagy a B-keretből felkerülő játékosait (például Gavit) regisztrálni tudják a nagycsapathoz.



Az AS számolt be arról, hogy a Barcelona fontolgatja, hogy több olyan játékost is átadólistára tesz, akiket pár éve épp a jövő nagy reménységeként igazoltak, vagy az ifiakadémia legnagyobb gyémántjaiként kerültek fel a nagyokhoz.

A spanyol lap szinte biztos távozóként jegyzi Eric Garciát, aki a Manchester Cityből érkezett, de nem volt ismeretlen a közeg, hisz a La Masián nevelkedett. Ennek ellenére nem sikerült kivívnia a kezdőtagságot, idén már alig-alig kap lehetőséget, így eladása logikus lépésnek tűnik.

Felmerült Pablo Torre neve is, akit viszont csak kölcsönbe engednének el, mivel ő szerepel a klub hosszútávú terveiben.

Nem úgy, mint Ferrán Torres és Ansu Fati, akik közül az egyik valószínűleg távozik. Mindkettőjükért jelentős összegre számíthatna a klub, így érdeklődés esetén akár mindketten mehetnek.

Ansu Fati and Ferran Torres could leave Barcelona in the summer in order to free up wage bill. — @fansjavimiguel pic.twitter.com/9QZ3c36ph5

Pár éve elképzelhetetlennek tűnt, hogy az a Fati, aki megörökölte Messi 10-es mezszámát, távozásra kényszerül, de a hosszantartó sérülése sokat elvett a teljesítményéből.

A távozók mellett persze érkezőkre is számíthatnak a szurkolók. Spanyol források szerint a klub már megegyezett Inigo Martinezzel, aki ingyen érkezik, illetve Laportáék szeretnének egy jobbhátvédet és egy csatárt is szerződtetni.

The board is already working on building the team for the next season. There are many indications that 4⃣ players will leave the team!



- Eric García (especially after Iñigo arrives)

- Pablo Torre (a loan to develop)

- Ansu Fati and Ferran Torres

[@fansjavimiguel] pic.twitter.com/i4Yki1cU6H