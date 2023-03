A La Liga elnöke, Javier Tebas reagált Joan Laporta állításaira, amelyek szerint a Barcelona elleni harc megszállottjává vált.



Javier Tebas és a Barcelona elnöke, Joan Laporta régóta harcban áll egymással. A két szakember szembetűzésbe került egymással a liga pénzügyi sapkájával kapcsolatban, de eltérő véleményen voltak a Szuperligát illetően is. Most a „Negreira-ügy” kapcsán „estek egymásnak” a felek.



Tebas korábban kijelentette, hogy Laportának le kell mondania, ha nem tud ésszerű magyarázatot adni arra, miért utalt a klub nagyobb összegeket a korábbi játékvezető Eriquez Negreirának. Laporta ezt követően azt állította, hogy Tebas az ellenük folytatott harc megszállottjává vált.

A La Liga elnöke, most reagált erre a kijelentésre, és tagadta, hogy személyes okok miatt indított volna vizsgálatot.



„Elindult egy vizsgálati folyamat, mert a nemzeti-, és a világfutball magyarázatot követel.”



„Joan Laporta nem mondhatja, hogy azért teszem ezt, mert nem szeretem a Barcelonát. Nem vagyok a klub elleni harc megszállottja. A szabályokat nem én találom ki, én csak betartatom azokat” – fejtette ki.

Borítókép: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images