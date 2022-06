A Real Madrid hetek óta tárgyal az AS Monacóval sztárjátékosuk, Aurélien Tchouaméni leigazolásáról. Megszületett a megállapodás a két klub között.

Aurélien Tchouaméni a következő szezontól a Real Madridban fog játszani. A francia játékos, a kezdetektől fogva a Real Madridot helyezte előtérbe, és végig tartotta is ehhez magát annak ellenére, hogy sok európai klub érdeklődött iránta. A madridi klub végül kinyitotta a pénztárcáját, ami már a Mónacónak is tetszett, így az összeg körülbelül 80 millió euró lesz.



Minden forrás egybehangzónak állítja, megszületett a megállapodás a 22 éves átigazolása kapcsán. A francia középpályás csatlakozik a legutóbbi Bajnokok Ligája győzteshez, hamarosan ezt be is jelentik. A tranzakció összege elérheti a 100 millió eurót is, beleértve az összes bónuszt.

A madridi klub számára Aurélien Tchouaméni érkezése tökéletes lépésnek tűnik a középpálya frissítésére. Végre valódi verseny lesz Casemiro számára is a posztján, nem mellesleg egy tökéletes helyettesítő lehet.

