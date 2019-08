Eden Hazard megszerezte első találatát a Real Madrid labdarúgócsapatában a Red Bull Salzburg elleni, szerdai felkészülési mérkőzésen.

A Chelsea-től - sajtóhírek szerint 100 millió euróért - szerződtetett 28 éves csatár a 19. percben a saját térfeléről indulva iramodott meg egy hosszú passz után, majd a labdát két salzburgi védő mellett eltolva, 17 méterről lőtte a találkozó egyetlen gólját.

A házigazda osztrák bajnokcsapatban Szoboszlai Dominik kezdőként egy félidőt játszott.

Ladies and gentleman, Eden Hazard has officially arrived. What a goal. pic.twitter.com/TesWL8qbd8