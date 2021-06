Jesús Navas szerződést hosszabbított FC Sevilla labdarúgóklubbal, amelyhez további három idényre kötelezte el magát.

A 35 esztendős csapatkapitány kontraktusa a hónap végén járt volna le. Az új megállapodást José Castro klubelnök jelentette be a La Liga legutóbbi szezonjában negyedikként végzett csapat honlapján.



A szélsőposzton is otthonosan mozgó jobbhátvéd 2003-ban mutatkozott be a felnőtt csapatban, majd 2013 és 2017 között a Manchester Cityben játszott, majd visszatért Sevillába. A spanyol együttessel háromszor nyerte meg az Európa-ligát, kétszer a spanyol Király Kupát és egyszer a spanyol Szuperkupát.

Házi csúcstartóként 572 hivatalos mérkőzést játszott a Sevilla színeiben és 39 gólt szerzett. A spanyol válogatottban 2009-től 46 alkalommal szerepelt és ötször volt eredményes.

Borítókép: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images