Anssumane Fati, az FC Barcelona labdarúgócsapatának fiatal támadója csípősérülést szenvedett a péntek délelőtti edzésen.

A katalán klub orvosi stábja nem közölte, mennyi időbe telik a 17 éves futballista felépülése, de az biztos, hogy szombat este nem léphet pályára azon a felkészülési mérkőzésen, amelyen először irányítja az együttest az új vezetőedző, a holland Ronald Koeman. A Barcelona a harmadik vonalban szereplő Gimnástic de Tarragonával csap össze.



Anssumane Fati már a spanyol válogatottban is bemutatkozott: amellett, hogy büntetőt harcolt ki, az ukránok ellen múlt vasárnap be is talált a kapuba, ezzel minden idők legfiatalabb gólszerzője lett a nemzeti csapatban.

A spanyol élvonal küzdelmei most hétvégén kezdődnek, de mind a címvédő Real Madrid, mind a legfőbb kihívónak tekintett FC Barcelona első fordulós mérkőzését elhalasztották, hogy a két csapat a Bajnokok Ligája augusztusi végjátéka után hosszabb pihenőhöz jusson.

Borítókép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images