Megdöbbentő információ látott napvilágot: A Barcelona, a világ egyik leghíresebb futballklubja komoly bajba kerülhet. Ezek az úgynevezett Negreira-üggyel kapcsolatosak, amelyben a klubot spanyol bírók megvesztegetésével gyanúsítják.

A spanyol bajnokság címvédője 2001-2018 között összesen mintegy hét és fél millió eurós összeget fizetett technikai bizottságának alelnökének. A vád szerint a Barca így akarta elnyerni a játékvezetők kegyeit.

Az El Confidencial és az El Mundo szerint akár 7,5 millió eurót is át akartak utalni Negreirának. Húsz bíró erősítette meg, hogy kapcsolatban állt a játékvezetők technikai bizottságának alelnökével. Tanúvallomásaik nyomán aligha lesznek optimisták a Barcelona szurkolói. Kiderült, hogy a klub nemcsak a jelentéseket fizette, hanem taxit is küldött a bíróknak, és étkezést is biztosított nekik. „Az összes játékvezető felszólalásának tartalmát most továbbították Joaquín Aguirre bírónak, aki az ügyet vezeti” – írja az El Mundo.

Mateu Lahoz, Santiago Jaime Latre és Alfonso Pino Zamorano azt vallotta, hogy a bíróknak szokása volt Negreirával találkozni egy, a családja tulajdonában lévő étteremben, és elmentek vele egy karaoke bárba – számolt be az El Confidencial. Negreira fia, Javier Enriquez Romero luxusautóval vitte őket a stadionba. Ezekkel az akciókkal és a Negreirának küldött pénzzel a Barcelona befolyást akart szerezni a spanyol szövetségben és a játékvezetők technikai bizottságában.

A Barca próbál védekezni, és azt állítja, hogy azért fizette Negreirát, hogy az edzők és a játékosok segítésére jelentéseket készítsen a játékvezetők munkájáról. A klub alkalmazottai azonban elismerték, hogy mintegy 8 millió euró eltűnt a klub kasszájából, és Negreira családjának számlájára került. Ráadásul ezeket a pénzügyi műveleteket soha nem ellenőrizték a klubnál végzett átvilágítása során.

Az ügyben minden bizonnyal újabb fejlemények várhatóak. Lehetséges, hogy nemcsak a klub, hanem a 2001-2018 között hivatalban lévő legfontosabb FC Barcelona-aktivisták számára is kedvezőtlenül végződhet.

Borítókép: Eric Alonso/Getty Images