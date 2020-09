Josep María Bartomeu, a Barcelona elnöke még időben leállította Luis Suárez szerződtetését az Atlético Madridhoz.

Sport365.hu - Megvan, kinek a helyére érkezhet Luis Suárez az Atlético Madridhoz Luis Suárez megállapodott szerződésének felbontásáról az FC Barcelona labdarúgóklubjával és már az Atlético Madriddal tárgyal a spanyol sajtó értesülései szerint. A katalán egyesület történetének harmadik legeredményesebb játékosát még egy évig köti a szerződése a Barcelonához, de a csapat új vezetőedzője, Ronald Koeman nem tart rá igényt a jövőben.

Az elnök váratlanul végül az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy az Atlético Madrid is tiltólistára kerül, ami azt jelenti, hogy Suárez nem csatlakozhat hozzájuk. Az uruguayi támadó szerződésében több capat is szerepel, akikhez nem igazolt, most ez kiegészült Diego Simeone gárdájával is. Bartomeu gyorsan észbe kapcsolt, miszerint az egyik legjobb góllövőjüket nem kellene a nagy riválishoz ingyen elengedni. Ennek tükrében Suárez továbbra is a Barcával edz, és ha nem talál új klubot, akkor maradhat.

Ronald Koeman számításait ezzel keresztbe húzva, mivel ő honfitársát, Depay-t szerette volna szerződtetni, azonban ez addig nem jöhet létre, míg Luis Suárez a csapat tagja.

Forrás: as.com

