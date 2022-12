Ráfér az erősítés támadófronton a madridiakra, ugyanis Cunha már elhagyta a csapatot, Félix pedig szintén jó eséllyel távozik a télen.

A Marca értesülései szerint a keletkező űrt ligán belül pótolnák a matracosok, ugyanis Borja Iglesiast, a Betis csatárát nézték ki maguknak.

Iglesias idén már nyolc gólos a La Ligában, ezzel pedig az összes rojiblanco-támadót megelőzi a góllövőlistán.

A játékos piaci értéke 25 millió euró, a Betis azonban nem tervez könnyen megválni a játékostól.

A spanyol lap értesülései szerint már megtörténtek az elsőkörös egyeztetések, ahol a tárgyalások szempontjából kulcsmomentumként jelölték meg Joao Félix távozását. Ez az esemény indíthatja ugyanis be Iglesias leigazolását.

Félix iránt több európai klub is érdeklődik, egyelőre azonban konkrétumokról nem hallani. A játékos és Simeone között a viszony nem tekinthető ideálisnak, így mindkét fél számára az lenne a legjövedelmezőbb, ha kiutat találnának a portugálnak.



| JUST IN: Atlético Madrid wants to sign Borja Iglesias to strengthen their frontline in the next transfer window.



They have already spoken with the player's entourage. He would compete with Morata for the no.9 position.



[: @medinamarca, @marca] pic.twitter.com/VdCNwZLHgi