Szombat este a spanyol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában Madridban rendezik meg a szezon második El Clásicóját, amelynek az is a tétje, hogy a címvédő Real Madrid vagy a Barcelona szorongatja-e tovább, illetve adott esetben előzi meg az éllovas Atlético Madridot.

Az Atléticónak az elmúlt hetekben megtört az ősszel látott lendülete, és amellett, hogy kettős vereséggel búcsúzott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében - a Chelsea ejtette ki 3-0-s összesítéssel -, a legutóbbi tíz La Liga-mérkőzésén a megszerezhető 30 pontból csak 16-ot gyűjtött be, négy győzelme során háromszor csak minimális különbséggel bizonyult jobbnak. A fővárosi együttes a forduló vasárnapi játéknapján a hatodik helyezett Betisnél vendégeskedik, és a formákat tekintve még a pontszerzésért is keményen meg kell küzdenie.



Diego Simeone csapatának gyengélkedése lehetőséget teremtett az üldöző Barcelona (2.) és Real Madrid (3.) számára, hogy a korábbi jelentős hátrányt ledolgozva megközelítse az Atléticót, és ismét nyílttá tegye a bajnoki aranyéremért tartó versenyfutást. Esetükben ez most annyit jelent, hogy nemcsak a tabella élére ugorhatnak szombat este, hanem akár ott is maradhatnak a fordulót követően. A Barca hátránya egy, a Realé három pont az Atléticóval szemben. A Real Madrid ellen szól, hogy sérültjei (Ramos, Varane, Carvajal, Hazard) jobban hiányozhatnak, mint a Barcelona kiesői (Coutinho, Fati, Pique), bár ez kedden, a Liverpool elleni BL-negyeddöntő első, hazai felvonásán nem érződött. Az viszont, hogy a három spanyol nagycsapat közül a Real még két vasat tart a tűzben, a folytatást illetően döntő is lehet.

Akár szombaton is, hiszen már a Barcelona sincs versenyben a BL-ben, így tud a pontvadászatra, illetve az El Clásicóra koncentrálni. És minden bizonnyal szeretne is visszavágni a Realnak az őszi rangadón otthon elszenvedett 3-1-es vereségért. Ami a büszkeség mellett azért is fontos, mert azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol a La Ligában. Ronald Koeman a legutóbbi, a Valladolid (16.) ellen aratott hétfői, 1-0-s hazai siker után kiemelte: csapatát képesnek tartja arra, hogy a hátralévő összes bajnoki mérkőzését megnyerje. Ez közvetlen a madridi El Clásico előtt bátor, önbizalomtól duzzadó kijelentés volt, amelyet csapata formájára alapozhatott a holland szakember. A Barcelona korábban sokszor - nem ok nélkül - kritizált védekezése az utóbbi fordulókban jól működött, a játékosok többször a hajráig képesek voltak küzdeni. A katalánok a legutóbbi hat bajnoki találkozójukon úgy nyertek, hogy csak két meccsen kaptak gólt, gólkülönbségük 18-2-es volt ebben az időszakban.

A Real Madriddal szemben viszont a közelmúltban nem szerepelt túl jól a Barcelona: háromból csak egyszer játszott döntetlent, kétszer azonban - kétgólos különbséggel - alulmaradt.

La Liga, 30. forduló:

szombat:

Getafe-Cádiz 14.00

Athletic Bilbao-Alavés 16.15

Eibar-Levante 18.30

Real Madrid-FC Barcelona 21.00

vasárnap:

Villarreal-Osasuna 14.00

Valencia-Real Sociedad 16.15

Valladolid-Granada 18.30

Real Betis-Atlético Madrid 21.00

hétfő:

Celta Vigo-Sevilla 21.00

