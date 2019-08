A Barcelona francia válogatott játékosa Ousmane Dembele nem először sérül meg amióta a katalán csapatnál játszik. A Klub hivatalos honlapja szerint a bal combhajlító izma sérült meg, ami miatt öt hetet lesz kénytelen kihagyni.

Miután Lionel Messi, és Luis Suarez is sérült, és a friss igazolás Antoine Griezmann sem teljesen egészséges, így komoly kérdés lesz a katalánoknál, hogy a hétvégén a Betis ellen kit vet be a támadósorban.



A Barcelona együttese vereséggel kezdte a szezont Bilbaoban, a következő fordulóban a Betis ellen játszik majd hazai pályán.