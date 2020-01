A Real Madrid története során 11-edszer hódította el a labdarúgó Spanyol Szuperkupát, miután a vasárnapi fináléban tizenegyesekkel legyőzte a városi rivális Atléticót Szaúd-Arábiában.



Diego Simeone: "Valverde teljesen megérdemli a meccs embere címet, mert megnyerte a csapatának a mérkőzést. Amikor elment mellettem, azt mondtam neki: Ne aggódj, mindenki ugyanezt tette volna a helyedben, azt tetted amit tenned kellett."

Fede Valverde: "Ezt nem lett volna szabad. Bocsánatot kértem Moratától, mert nem jó dolog amit tettem, de én voltam az utolsó ember. Igyekeztem másképp megoldani, de már nem érhettem el a labdát. Örülök a trófeának, de ugyanakkor rossz érzésem is van amiatt, amit tettem."

"Talán ez azért emelkedett ki a mérkőzésen, mert az utolsó percekben történt. Viszont inkább a csapattársaim erőfeszítéseit kellene kiemelni. Gratuláltak nekem, és nagyon élveztem, mindenkivel együtt."

"Zidane mellettem állt ebben a nehéz pillanatban is. Emberhátrányban hagytam a csapatom, de a csapattársaim és a stáb is kiállt mellettem. Simeone is odajött hozzám, de nem szeretném elmondani mit mondott nekem.

"Nagyon boldog vagyok, mert játszhatok. Életem egy hihetetlen szakaszában vagyok, mert amellett, hogy címeket nyerek, apuka is leszek."

Sport365.hu - A szurkolók Messi nevét skandálták, miközben a Real Madrid nyert a döntőben A King Abdullah Sport City Stadionban a Real Madrid és az Atlético Madrid, vagyis két remek formában lévő csapat csapott össze. Már a mérkőzés első perceiben füttyszóval kezdődött a találkozó. Ezt hallva puhatolóztak a csapatok. Az első lövés Casemiro nevéhez fűződött az 5. percben, amit a remek formában védő Jan Oblak könnyedén fogott.

