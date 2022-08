A 29 éves Morata két évet töltött a Juventusban, mielőtt visszatért Madridba, Saúl pedig a Chelsea-nél töltötte a tavalyi évet kölcsönben.

Most mindkét játékos Simeone rendelkezésére áll, aki megerősítette, hiába a számos pletyka, nagy hasznára válnak majd a srácok.

„Saúl és Morata nagy lelkesedéssel tértek vissza, erre pedig nagy szüksége van a csapatnak!” – mondta el Simeone a Marcának.

Moratát – akinek már csak egy év van hátra a szerződéséből – az utóbbi időben a Manchester Uniteddel, míg Saúlt a Juventussal és a Romával hozták összefüggésbe.

| Diego Simeone: "Saúl and Morata came in with a lot of enthusiasm to provide the team with whatever it needs. They are having an exciting pre-season. Hopefully they show in every minute that they play, be it 10, 20, or 90, the same enthusiasm that they have in training."